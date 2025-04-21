Панарин не будет комментировать статью о сексуальных домогательствах — Вышински

Американский спортивный журналист Грег Вышински сообщил, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отказался давать комментарии по поводу финансовой компенсации женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах.

«Артемий Панарин отказался комментировать репортаж в The Athletic на прошлой неделе, заявив, что ответит на вопросы «только о хоккее» в послесезонной доступности для СМИ», — написал Вышински в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, ранее вышла статья издания The Athletic, в которой сообщалось о бывшей сотруднице «Рейнджерс», обвинившей Панарина в сексуальных домогательствах. В августе 2024 года MSG и Артемий достигли с ней мирового соглашения, и её работа в клубе закончилась. НХЛ и «Рейнджерс» отказались сообщить, подвергался ли Панарин каким-либо дисциплинарным мерам.