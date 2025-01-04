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Спартак — Салават Юлаев, результат шестого матча 21 апреля, счёт 1:2 ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Салават Юлаев» в овертайме победил «Спартак» и сравнял счёт в серии 1/4 финала
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В Москве прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей в овертайме — 2:1 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал равным — 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в матче открыли гости. Во втором периоде отличился нападающий Владислав Ефремов. «Спартак» быстро отыгрался после точного броска Сергея Лукьянцева. Больше голов в основное время зрители не увидели. На 14-й минуте овертайма победу уфимцам принёс гол в исполнении Алексея Василевского.

Решающий матч серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе.

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