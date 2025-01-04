«Салават Юлаев» в овертайме победил «Спартак» и сравнял счёт в серии 1/4 финала
Поделиться
В Москве прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей в овертайме — 2:1 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал равным — 3-3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5) 1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5) 1:2 Василевский – 74:21 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Счёт в матче открыли гости. Во втором периоде отличился нападающий Владислав Ефремов. «Спартак» быстро отыгрался после точного броска Сергея Лукьянцева. Больше голов в основное время зрители не увидели. На 14-й минуте овертайма победу уфимцам принёс гол в исполнении Алексея Василевского.
Решающий матч серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе.
Комментарии
- 21 апреля 2025
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:09
-
22:07
-
21:49
-
21:42
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
20:59
-
20:54
-
20:49
-
20:32
-
20:26
-
19:18
-
18:56
-
18:36
-
18:24
-
18:02
-
18:00
-
17:46
-
17:35
-
17:10
-
16:48
-
16:24
-
16:17
-
16:08
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:10