«Салават Юлаев» в овертайме победил «Спартак» и сравнял счёт в серии 1/4 финала

В Москве прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей в овертайме — 2:1 ОТ. Таким образом, счёт в серии стал равным — 3-3.

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Счёт в матче открыли гости. Во втором периоде отличился нападающий Владислав Ефремов. «Спартак» быстро отыгрался после точного броска Сергея Лукьянцева. Больше голов в основное время зрители не увидели. На 14-й минуте овертайма победу уфимцам принёс гол в исполнении Алексея Василевского.

Решающий матч серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе.