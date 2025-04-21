Тренер «Вашингтона» Карбери — фаворит в борьбе за приз лучшему тренеру НХЛ по версии THN

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери является главным претендентом на «Джек Адамс Эворд» (лучший тренер НХЛ) по версии The Hockey News. Издание проводило опрос среди 40 журналистов сайта.
34 человека отдали победу наставнику «столичных» Спенсеру Карбери. По одному голосу получили Скотт Арниел («Виннипег Джетс»), Крэйг Берюбе («Торонто Мэйпл Лифс»), Брюс Кэссиди («Вегас Голден Найт»), Дин Эвасон («Коламбус Блю Джекетс»), Джим Монтгомери («Сент-Луис Блюз») и Мартен Сан-Луи («Монреаль Канадиенс»).
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» под руководством Карбери стал победителем Восточной конференции НХЛ, заработав 111 очков по итогам 82 матчей.