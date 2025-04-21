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Матвей Мичков отсутствует в списке претендентов на «Колдер Трофи» от The Hockey News

Матвей Мичков отсутствует в списке претендентов на «Колдер Трофи» от The Hockey News
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отсутствует в списке претендентов на приз «Колдер Трофи» (лучший новичок НХЛ) по результатам опроса The Hockey News. Издание опрашивало 40 журналистов сайта.

Претенденты на приз лучшему новичку сезона-2024/2025 в НХЛ по версии The Hockey News:

  • защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон — 29 голосов;
  • вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф — 6 голосов;
  • нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини — 5 голосов.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

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