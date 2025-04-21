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После финальной сирены между игроками «Авангарда» и «Локомотива» завязалась потасовка

В Омске прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» победил ярославский «Локомотив» со счётом 3:0. После финального свистка между игроками обеих команд завязалась потасовка.

Активное участие в стычке приняли нападающий ярославской команды Игорь Радулов и белорусский форвард «Авангарда» Игорь Мартынов. Арбитрам встречи с трудом удалось разнять игроков и отправить их в раздевалки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» ничейный — 3-3. Решающая встреча состоится в среду, 23 апреля, в Ярославле.

В первом раунде «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.