«Два одинаковых гола скушали». Никитин – о поражении «Локомотива» от «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение «Авангарду» (0:3) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Сегодня не смогли найти ключ к воротам соперника, а сами два гола одинаковых скушали. Готовимся дальше.

— После прошлого матча вы говорили про определённый недонастрой. Что сегодня было не так?

— Я про недонастрой не говорил, только если относительно игры в большинстве. Против такой команды играем – какой может быть недонастрой? Просто человеческий фактор, игры через день. Не каждый может себя держать в таком тонусе.

— Проводите какие-то параллели с прошлогодней серией?

— Думаю, что соперники заслуживают друг друга. Играют две характерные команды. Сейчас уже новая история пишется, нет смысла сравнивать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Решающая встреча в серии «Локомотив» — «Авангард» состоится 23 апреля в Ярославле.