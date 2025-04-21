«Нам удалось выжить во втором периоде». Ги Буше – о третьей победе «Авангарда» в серии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги домашней победы над ярославским «Локомотивом» (3:0) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Классный матч для болельщиков! Прекрасно знаем, что противник здорово действует во втором периоде, они лучшие в лиге по этому компоненту, поэтому в этом отрезке против них нужно выживать, что сегодня у нас и получилось. Первый период, как обычно, был хорошим, третий – тоже, и нам удалось выжить во втором, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Решающая встреча в серии «Локомотив» — «Авангард» состоится 23 апреля в Ярославле.