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«Нам удалось выжить во втором периоде». Ги Буше – о третьей победе «Авангарда» в серии

«Нам удалось выжить во втором периоде». Ги Буше – о третьей победе «Авангарда» в серии
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги домашней победы над ярославским «Локомотивом» (3:0) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5)     2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5)     3:0 Буше – 59:15 (en)    

— Классный матч для болельщиков! Прекрасно знаем, что противник здорово действует во втором периоде, они лучшие в лиге по этому компоненту, поэтому в этом отрезке против них нужно выживать, что сегодня у нас и получилось. Первый период, как обычно, был хорошим, третий – тоже, и нам удалось выжить во втором, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Решающая встреча в серии «Локомотив» — «Авангард» состоится 23 апреля в Ярославле.

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