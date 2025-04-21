«Не смирились с поражением». Никитин — о потасовке игроков «Локомотива» и «Авангарда»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о конфликте, случившемся у игроков его команды с хоккеистами «Авангарда» после шестого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Команды выявят победителя серии в седьмой встрече.

— Эмоциональная стычка в концовке – это хороший момент для «Локомотива»? Мы привыкли, что у вас очень выдержанная команда.

— У нас команда не выдержанная, хватает всего. Мужской коллектив, это нормально. Не смирились с поражением, но всё было без хамства, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Решающий матч серии состоится в Ярославле 23 апреля.