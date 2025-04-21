«Не смирились с поражением». Никитин — о потасовке игроков «Локомотива» и «Авангарда»
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о конфликте, случившемся у игроков его команды с хоккеистами «Авангарда» после шестого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Команды выявят победителя серии в седьмой встрече.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5) 2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5) 3:0 Буше – 59:15 (en)
— Эмоциональная стычка в концовке – это хороший момент для «Локомотива»? Мы привыкли, что у вас очень выдержанная команда.
— У нас команда не выдержанная, хватает всего. Мужской коллектив, это нормально. Не смирились с поражением, но всё было без хамства, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Решающий матч серии состоится в Ярославле 23 апреля.
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