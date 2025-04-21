Никитин — о сухом поражении «Локомотива»: наверное, две крупные победы ввели в заблуждение

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги шестой встречи серии с «Авангардом» в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в которой ярославцы уступили со счётом 0:3.

— Что скажете о большинстве «Локомотива»?

— Мы играем шестой матч, конечно, соперник подстраивается под нас, как и мы под них. Но если бы все забивали в большинстве, то что остальные бы делали? Это только часть игры, хоть и важная. Два одинаковых гола пропустили, при чём здесь большинство? Можно сказать, что в обороне несобранные были. Не хочу ничем оправдывать поражение.

— Чувствуете, что появились проблемы в игре на чужом пятачке?

— Согласен. Наверное, две крупные победы ввели в заблуждение, что голы игровые будут. Но в плей-офф это исключение из правил, тут трудовые шайбы заходят, мы должны перестроиться, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии равный — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Ярославле.