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Никитин — о сухом поражении «Локомотива»: наверное, две крупные победы ввели в заблуждение

Никитин — о сухом поражении «Локомотива»: наверное, две крупные победы ввели в заблуждение
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги шестой встречи серии с «Авангардом» в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в которой ярославцы уступили со счётом 0:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5)     2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5)     3:0 Буше – 59:15 (en)    

— Что скажете о большинстве «Локомотива»?
— Мы играем шестой матч, конечно, соперник подстраивается под нас, как и мы под них. Но если бы все забивали в большинстве, то что остальные бы делали? Это только часть игры, хоть и важная. Два одинаковых гола пропустили, при чём здесь большинство? Можно сказать, что в обороне несобранные были. Не хочу ничем оправдывать поражение.

— Чувствуете, что появились проблемы в игре на чужом пятачке?
— Согласен. Наверное, две крупные победы ввели в заблуждение, что голы игровые будут. Но в плей-офф это исключение из правил, тут трудовые шайбы заходят, мы должны перестроиться, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии равный — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Ярославле.

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