«Ему не хватило пары миллиметров». Ги Буше — о нереализованном буллите Спунера

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отреагировал на нереализованный буллит форварда команды Райана Спунера по ходу шестой встречи серии с «Локомотивом» (3:0, 3-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

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— Почему именно Спунер исполнял штрафной бросок в конце второго периода?

— Дело в том, что Райан в этом хорош. Ему не хватило пары миллиметров, чуть выше – и залетело бы над щитком. Но в целом у нас было несколько подобных выходов за матч, однако у «Локомотива» здорово действует вратарь, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.