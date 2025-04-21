«Ему не хватило пары миллиметров». Ги Буше — о нереализованном буллите Спунера
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отреагировал на нереализованный буллит форварда команды Райана Спунера по ходу шестой встречи серии с «Локомотивом» (3:0, 3-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5) 2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5) 3:0 Буше – 59:15 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
— Почему именно Спунер исполнял штрафной бросок в конце второго периода?
— Дело в том, что Райан в этом хорош. Ему не хватило пары миллиметров, чуть выше – и залетело бы над щитком. Но в целом у нас было несколько подобных выходов за матч, однако у «Локомотива» здорово действует вратарь, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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