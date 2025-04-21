Ги Буше: серия «Локомотив» — «Авангард» — мясорубка. Это отличие от других четвертьфиналов
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше считает, что серия его команды с «Локомотивом» (3-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина отличается от других своей неуступчивостью.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5) 2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5) 3:0 Буше – 59:15 (en)
— В чём секрет преображения Евгения Кулика?
— Он свеж, и это играет важную роль, потому что первый раунд был изнурительным, у нас ушло много энергии. Сейчас — снова силовое и скоростное противостояние, поэтому любой свежий и опытный игрок приносит пользу команде. Кулик действительно здорово себя показывает, приносит много пользы. В целом наша серия с «Локомотивом» отличается от других четвертьфиналов. Там есть более свободные и раскатистые игры, у нас же – настоящая мясорубка на льду, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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