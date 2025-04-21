Ги Буше: серия «Локомотив» — «Авангард» — мясорубка. Это отличие от других четвертьфиналов

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше считает, что серия его команды с «Локомотивом» (3-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина отличается от других своей неуступчивостью.

— В чём секрет преображения Евгения Кулика?

— Он свеж, и это играет важную роль, потому что первый раунд был изнурительным, у нас ушло много энергии. Сейчас — снова силовое и скоростное противостояние, поэтому любой свежий и опытный игрок приносит пользу команде. Кулик действительно здорово себя показывает, приносит много пользы. В целом наша серия с «Локомотивом» отличается от других четвертьфиналов. Там есть более свободные и раскатистые игры, у нас же – настоящая мясорубка на льду, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.