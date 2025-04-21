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Защитник «Локомотива» — о седьмой игре в серии с «Авангардом»: нам предстоит испытание

Защитник «Локомотива» — о седьмой игре в серии с «Авангардом»: нам предстоит испытание
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин после поражения от «Авангарда» (0:3, 3-3) в шестом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина высказался о предстоящей решающей игре между командами.

— Достаточно создали моментов, не смогли их реализовать. Готовимся дальше.

— «Авангард» стал не пускать на пятачок?
— Конечно, команды подстраиваются друг под друга, изучают слабые стороны. Поэтому не всегда удаётся делать то, что хочется.
— Во втором периоде сильно придавили «Авангард», но не забили. Насколько это эмоционально сказалось?
— Да никак это не отразилось. Нужно продолжать дальше играть в свою игру, независимо ни от чего.

— Что случилось в концовке, когда команды устроили потасовку после сирены?
— Всё, что происходит на площадке, там и остаётся.

— Арбитры просматривали ваш силовой приём на Кулике. Что там случилось?
— Ничего особенного. Я шёл в борьбу, человек упал в этот момент, получился силовой приём. Никоим образом не хотел бить в голову или что-то подобное.

— Есть ли что-то общее, кроме сценария, в этой и прошлогодней сериях «Локомотива» и «Авангарда»?
— Думаю, всё что было – это история. Сейчас предстоит испытание для нас, — передаёт слова Елесина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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