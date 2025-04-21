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Очень хорошо, приятно». Наиль Якупов высказался после победы над «Локомотивом»

Очень хорошо, приятно». Наиль Якупов высказался после победы над «Локомотивом»
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в шестой встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5)     2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5)     3:0 Буше – 59:15 (en)    

— То, что с 1-3 вытащили серию – очень хорошо, приятно. Наконец-то победили на домашней арене, где с каждой игрой всё шумнее становится. Но в раздевалке всё спокойно, все понимают, что впереди седьмой матч.

— Тяжело привыкать к тому, что дают мало бросков наносить?
— Ну, жизнь такая, приходится адаптироваться. «Локомотив» в принципе очень мало даёт бросать, много блокируют. К этому надо относиться нормально, находить что-то другое. Такие матчи будут всегда.

— Во втором периоде «Локомотив» очень долго не давал смениться пятёрке «Авангарда», и ты был на льду в это время. Какие эмоции?
— Прикольно, прикольно (смеётся). Пластаешься, не даёшь забить, головой крутишь – это хоккей! «Локомотив» здорово накладывает смены, они нам не оставили шансов, но те, кто были на льду, действовали очень хорошо. Да, катались потом уже с трудом, но не дали особо много создать сопернику, — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» равный — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Ярославле.

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