Очень хорошо, приятно». Наиль Якупов высказался после победы над «Локомотивом»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в шестой встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— То, что с 1-3 вытащили серию – очень хорошо, приятно. Наконец-то победили на домашней арене, где с каждой игрой всё шумнее становится. Но в раздевалке всё спокойно, все понимают, что впереди седьмой матч.

— Тяжело привыкать к тому, что дают мало бросков наносить?

— Ну, жизнь такая, приходится адаптироваться. «Локомотив» в принципе очень мало даёт бросать, много блокируют. К этому надо относиться нормально, находить что-то другое. Такие матчи будут всегда.

— Во втором периоде «Локомотив» очень долго не давал смениться пятёрке «Авангарда», и ты был на льду в это время. Какие эмоции?

— Прикольно, прикольно (смеётся). Пластаешься, не даёшь забить, головой крутишь – это хоккей! «Локомотив» здорово накладывает смены, они нам не оставили шансов, но те, кто были на льду, действовали очень хорошо. Да, катались потом уже с трудом, но не дали особо много создать сопернику, — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» равный — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Ярославле.