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Форвард «Авангарда»: не надо делать большой драмы из седьмого матча. Это по-прежнему игра

Форвард «Авангарда»: не надо делать большой драмы из седьмого матча. Это по-прежнему игра
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как будет готовиться к седьмому матчу серии с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Как настраиваться на седьмую игру?
— Сейчас надо отдохнуть, поспать, скачать фильмец в самолёт и ничего не выдумывать. Не надо из этого делать большой драмы, ведь это по-прежнему игра, в которой кто-то выиграет, кто-то проиграет. Всё что угодно может случиться. Мы ничего менять не будем, все знают, что делать и как делать. Тут всё зависит только от нас самих, нужно хорошо выполнить свою работу, — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» равный — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Ярославле.

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