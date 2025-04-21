Василевский отпраздновал победный гол «Спартаку» в стиле Овечкина после рекордной шайбы

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский отпраздновал победный гол в овертайме в шестой встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:1) в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после его рекордной шайбы в НХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Во время празднования рекордного гола он прыгнул на лёд.
- 21 апреля 2025
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