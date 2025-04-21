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Василевский отпраздновал победный гол «Спартаку» в стиле Овечкина после рекордной шайбы

Василевский отпраздновал победный гол «Спартаку» в стиле Овечкина после рекордной шайбы
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский отпраздновал победный гол в овертайме в шестой встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:1) в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после его рекордной шайбы в НХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Во время празднования рекордного гола он прыгнул на лёд.

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