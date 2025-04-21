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Джош Ливо рискует пропустить и седьмой матч серии со «Спартаком» в Кубке Гагарина

Джош Ливо рискует пропустить и седьмой матч серии со «Спартаком» в Кубке Гагарина
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Спартаком» (2:1 ОТ) в шестом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина заявил, что не владеет информацией о состоянии здоровья форварда Джоша Ливо. Форвард пропустил шестую встречу серии и рискует не сыграть и в решающей седьмой, которая пройдёт 23 апреля в Уфе.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

— Будет он или не будет, я пока не владею информацией. Но то, что ребята сегодня сплотились, было.

— Можно ли говорить, что эта травма помешала Ливо хорошо выступать до этого в плей-офф?
— Нет. Это другое повреждение, — сказал Козлов в эфире КХЛ ТВ.

По ходу сезона Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по числу шайб за один регулярный чемпионат КХЛ.

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