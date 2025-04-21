«Наши парни выросли как хоккеисты». Виктор Козлов — о победе «Салавата» над «Спартаком»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:1) в овертайме шестой встречи серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Счёт в серии сравнялся 3-3. Таким образом для выявления победителя потребуется седьмой матч.

«Классная самоотдача была, классный характер. Знали, что будет непросто. Я считаю, что наши парни выросли как хоккеисты и как личности, потому что показали такую самоотдачу, такой характер», — сказал Козлов в эфире КХЛ ТВ.

Решающий матч серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе. В первом раунде плей-офф КХЛ уфимцы в семи встречах одолели «Сибирь». Красно-белым потребовалось шесть игр, чтобы пройти «Северсталь».