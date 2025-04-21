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«Наши парни выросли как хоккеисты». Виктор Козлов — о победе «Салавата» над «Спартаком»

«Наши парни выросли как хоккеисты». Виктор Козлов — о победе «Салавата» над «Спартаком»
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:1) в овертайме шестой встречи серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Счёт в серии сравнялся 3-3. Таким образом для выявления победителя потребуется седьмой матч.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

«Классная самоотдача была, классный характер. Знали, что будет непросто. Я считаю, что наши парни выросли как хоккеисты и как личности, потому что показали такую самоотдачу, такой характер», — сказал Козлов в эфире КХЛ ТВ.

Решающий матч серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе. В первом раунде плей-офф КХЛ уфимцы в семи встречах одолели «Сибирь». Красно-белым потребовалось шесть игр, чтобы пройти «Северсталь».

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