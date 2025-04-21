Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ впервые сыграют минимум 25 матчей во втором раунде Кубка Гагарина

В КХЛ впервые сыграют минимум 25 матчей во втором раунде Кубка Гагарина
Комментарии

Серии четвертьфиналов Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом», а также «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым», победитель в которых будет выявлен в седьмой встрече, позволили КХЛ установить новый рекорд этой стадии. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале.

Так, впервые во втором раунде Кубка Гагарина за один розыгрыш будет проведено не менее 25 матчей и во второй раз в истории – минимум две седьмых встречи. Предыдущий рекорд по количеству матчей был установлен в 2011 году, когда две серии завершились в семи встречах, а ещё две — в пяти.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург», вылетевший в первом раунде от «Авангарда».

Материалы по теме
Что за сумасшествие в плей-офф КХЛ! Исход серии «Салавата» и «Спартака» решит седьмой матч
Видео
Что за сумасшествие в плей-офф КХЛ! Исход серии «Салавата» и «Спартака» решит седьмой матч
«Авангард» — в деле! Вытащили серию с «Локомотивом» и снова сделали седьмой матч
Видео
«Авангард» — в деле! Вытащили серию с «Локомотивом» и снова сделали седьмой матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android