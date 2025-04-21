В КХЛ впервые сыграют минимум 25 матчей во втором раунде Кубка Гагарина

Серии четвертьфиналов Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом», а также «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым», победитель в которых будет выявлен в седьмой встрече, позволили КХЛ установить новый рекорд этой стадии. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале.

Так, впервые во втором раунде Кубка Гагарина за один розыгрыш будет проведено не менее 25 матчей и во второй раз в истории – минимум две седьмых встречи. Предыдущий рекорд по количеству матчей был установлен в 2011 году, когда две серии завершились в семи встречах, а ещё две — в пяти.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург», вылетевший в первом раунде от «Авангарда».