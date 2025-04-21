Игроки «Салавата» безумствовали после победы, Бабич и Барко болели в VIP. Лучшие фото

21 апреля в Москве состоялся шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Гости одержали победу со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии, таким образом, стал равным — 3-3.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке счёт открыл нападающий гостей Владислав Ефремов, однако «Спартак» быстро восстановил равновесие благодаря точному броску Сергея Лукьянцева. В третьем периоде командам не удалось выявить победителя, поэтому игра перешла в овертайм. Решающую шайбу на 74-й минуте забросил Алексей Василевский.

Лучшие фото со встречи «Спартак» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Решающий матч серии состоится 23 апреля в Уфе.