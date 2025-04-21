Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 21 апреля 2025 года
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Сегодня, 21 апреля, прошла одна встреча 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
0 : 3
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Артемьев (Буруянов, Яковлев) – 08:52 (5x4) 0:2 Назаревич (Зинченко) – 37:08 (5x5) 0:3 Артемьев – 40:33 (4x5)
Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 4-2;
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Норильск» — 4-0;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4-1;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 4-0.
Таким образом, стали известны все полуфиналисты Кубка чемпиона России. В матчах 1/2 финала сыграют:
- «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Торпедо-Горький»;
- «Югра» — «Химик».
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