Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 21 апреля 2025 года

Сегодня, 21 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. Кубок Гагарина — 2025. 1/4 финала, 21 апреля:

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0;

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ.

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-3;

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 3-3;

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4-1*;

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3-2.

* — серия завершена.