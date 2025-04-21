Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 21 апреля 2025 года

Сегодня, 21 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Хоккей. Кубок Гагарина — 2025. 1/4 финала, 21 апреля:
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0;
«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ.
Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:
«Локомотив» — «Авангард» — 3-3;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 3-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4-1*;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3-2.
* — серия завершена.