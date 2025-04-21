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Главный тренер «Салавата» оценил камбэк команды с 1-3 в серии со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата» оценил камбэк команды с 1-3 в серии со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги шестого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с московским «Спартаком», завершившегося победой уфимцев в овертайме (2:1 ОТ). Уфимская команда сравняла счёт в серии (3-3), уступая по ходу 1-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

Сравняли счёт в серии, вернули её в Уфу. Насколько довольны проделанной работой?
— Я доволен прогрессом ребят, тем, как они себя ведут, как играют, как проявляют лидерские качества, как жертвуют собой.

— Соперник начал от обороны. Насколько для вас это было неожиданным?
— Все знали важность матча, они тоже это знали. Все старались сыграть, не совершая ошибок и провалов, за счёт которых соперник проводил опасные контратаки. Я доволен сегодняшней игрой.

— Первый период тяжёлый был, в третьем мало моментов, во втором так здорово бежали. Где нашли силы так сыграть в овертайме?
— Ребята проявили характер. Я думаю, что они бежали и в первом, и в третьем, — передаёт слова Козлова корреспондент корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Решающая встреча серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе.

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