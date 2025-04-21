Главный тренер «Салавата» оценил камбэк команды с 1-3 в серии со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги шестого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с московским «Спартаком», завершившегося победой уфимцев в овертайме (2:1 ОТ). Уфимская команда сравняла счёт в серии (3-3), уступая по ходу 1-3.

— Сравняли счёт в серии, вернули её в Уфу. Насколько довольны проделанной работой?

— Я доволен прогрессом ребят, тем, как они себя ведут, как играют, как проявляют лидерские качества, как жертвуют собой.

— Соперник начал от обороны. Насколько для вас это было неожиданным?

— Все знали важность матча, они тоже это знали. Все старались сыграть, не совершая ошибок и провалов, за счёт которых соперник проводил опасные контратаки. Я доволен сегодняшней игрой.

— Первый период тяжёлый был, в третьем мало моментов, во втором так здорово бежали. Где нашли силы так сыграть в овертайме?

— Ребята проявили характер. Я думаю, что они бежали и в первом, и в третьем, — передаёт слова Козлова корреспондент корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Решающая встреча серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоится 23 апреля в Уфе.