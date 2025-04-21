Виктор Козлов рассказал, что чувствует после героической победы «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (2:1 ОТ) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Что у вас сейчас внутри после такой победы?

— У меня чувство гордости за парней, что они сегодня сделали.

— Что улучшил «Салават» после 1-3 в серии?

— Ребята проявили характер и придерживались плана на игру. Играли дружно, друг за друга.

— Расскажите о дебюте Александра Жаровского.

— Если честно, я доволен, как он играл свои смены. На мой взгляд, он не тушевался. Видно, что парень неплохие задатки имеет. А почему во втором не играл — дальние смены, дальняя скамейка. Поэтому я перестраховался, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.