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Козлов объяснил, какие слова нужно сказать в раздевалке, чтобы добиться сплочённости

Козлов объяснил, какие слова нужно сказать в раздевалке, чтобы добиться сплочённости
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о крепкой сплочённости уфимской команды, проявившейся в нужный момент в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с московским «Спартаком» (2:1 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

— Что нужно сказать в раздевалке, чтобы были такие сплочённость и характер?
— Когда наступают экстремальные ситуации и тяжёлые времена, в эти моменты проявляются и лидерские качества наших ветеранов, и характер молодых игроков. В тяжёлых ситуациях либо ты ломаешься, либо ты становишься крепче. И то, как ребята играют, показывают характер, бьются — за счёт этого, в принципе, плей-офф и выигрывают.

— Эмоций на седьмой матч хватит?
— Нужно доставать из резервов, — передаёт слова Козлова корреспондент корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.

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