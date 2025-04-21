Козлов объяснил, какие слова нужно сказать в раздевалке, чтобы добиться сплочённости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о крепкой сплочённости уфимской команды, проявившейся в нужный момент в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с московским «Спартаком» (2:1 ОТ).
— Что нужно сказать в раздевалке, чтобы были такие сплочённость и характер?
— Когда наступают экстремальные ситуации и тяжёлые времена, в эти моменты проявляются и лидерские качества наших ветеранов, и характер молодых игроков. В тяжёлых ситуациях либо ты ломаешься, либо ты становишься крепче. И то, как ребята играют, показывают характер, бьются — за счёт этого, в принципе, плей-офф и выигрывают.
— Эмоций на седьмой матч хватит?
— Нужно доставать из резервов, — передаёт слова Козлова корреспондент корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.
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