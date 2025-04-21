Главный тренер «Спартака» высказался о поражении в овертайме шестого матча с «Салаватом»

Алексей Жамнов, выполняющий роль главного тренера «Спартака», прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2, 3-3) в шестом матче серии. Команды определят финалиста конференции в седьмом матче.

— Остались ли силы после двух таких поражений?

— Сейчас многое будет зависеть от нашей головы. Тут не тактически, не схемы рисовать, а главное, чтобы ребята восстановились. Но это спорт, мы должны быть готовы к седьмому матчу. Через это тоже надо пройти, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Решающий матч серии состоится в Уфе 23 апреля. Победитель пары сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».