Главный тренер «Спартака» высказался о поражении в овертайме шестого матча с «Салаватом»
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Алексей Жамнов, выполняющий роль главного тренера «Спартака», прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2, 3-3) в шестом матче серии. Команды определят финалиста конференции в седьмом матче.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5) 1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5) 1:2 Василевский – 74:21 (5x5)
— Остались ли силы после двух таких поражений?
— Сейчас многое будет зависеть от нашей головы. Тут не тактически, не схемы рисовать, а главное, чтобы ребята восстановились. Но это спорт, мы должны быть готовы к седьмому матчу. Через это тоже надо пройти, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Решающий матч серии состоится в Уфе 23 апреля. Победитель пары сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».
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