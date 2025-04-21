Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в шестом матче серии с «Салаватом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ, 3-3) заявил, что команда создала мало помех перед воротами соперника.

— Результат несправедливый. Почему сегодня проиграли? Чего не хватило сегодня, чтобы довести дело до ума?

— Голов.

— А если говорить не такими словами?

— Я думаю, нужно было немного добавить не агрессии, а трафика перед воротами. Много было бросков, которые вратарь видел. Постараемся это всё подтянуть к седьмому матчу.

— Как изменился рисунок игры «Салавата» без Ливо?

— Я сейчас не скажу, я не вижу, что рисунок как-то изменился без Ливо. То же самое всё, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.