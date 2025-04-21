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Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в шестом матче серии с «Салаватом»

Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в шестом матче серии с «Салаватом»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ, 3-3) заявил, что команда создала мало помех перед воротами соперника.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

— Результат несправедливый. Почему сегодня проиграли? Чего не хватило сегодня, чтобы довести дело до ума?
— Голов.

— А если говорить не такими словами?
— Я думаю, нужно было немного добавить не агрессии, а трафика перед воротами. Много было бросков, которые вратарь видел. Постараемся это всё подтянуть к седьмому матчу.

— Как изменился рисунок игры «Салавата» без Ливо?
— Я сейчас не скажу, я не вижу, что рисунок как-то изменился без Ливо. То же самое всё, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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