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Главный тренер «Спартака» рассказал, что самое важное в седьмых матчах

Главный тренер «Спартака» рассказал, что самое важное в седьмых матчах
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в преддверии седьмого матча серии с «Салаватом Юлаевым» в четвертьфинале Кубка Гагарина заявил, что самым важным в таких встречах является уверенность.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На основании вашего опыта как игрока что самое важное в седьмых встречах?
— Быть уверенным в себе. И всё. Играть. По самоотдаче претензий нет. Главное, чтобы ребята просто восстановились. Я ещё раз говорю: здесь больше не тренерская установка, не как система играет — здесь больше уже от ребят будет зависеть. Чтобы они были уверены в себе. Мы постараемся им помочь в этом. Потому что для нас, для этой команды это первый седьмой матч. Постараемся объяснить им все нюансы, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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