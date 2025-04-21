Главный тренер «Спартака» рассказал, что самое важное в седьмых матчах

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в преддверии седьмого матча серии с «Салаватом Юлаевым» в четвертьфинале Кубка Гагарина заявил, что самым важным в таких встречах является уверенность.

— На основании вашего опыта как игрока что самое важное в седьмых встречах?

— Быть уверенным в себе. И всё. Играть. По самоотдаче претензий нет. Главное, чтобы ребята просто восстановились. Я ещё раз говорю: здесь больше не тренерская установка, не как система играет — здесь больше уже от ребят будет зависеть. Чтобы они были уверены в себе. Мы постараемся им помочь в этом. Потому что для нас, для этой команды это первый седьмой матч. Постараемся объяснить им все нюансы, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.