Жамнов — на вопрос о плане на седьмой матч: я вам что, гадалка? На СТС смотрите «Гадалку»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отказался делиться с журналистами планом на седьмую игру серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Она состоится 23 апреля в Уфе.

— Можно ли говорить, что в седьмом матче попытаетесь не пропустить один-два гола?

— Я вам сейчас ничего не буду говорить, что мы попытаемся в седьмом матче. Вы вопросы такие задаёте. Я вам что, гадалка? На СТС там смотрите «Гадалку» (смеётся). Я вам сейчас ничего не скажу.

— Осознаёте такой момент, что «Салават» всё-таки больше домашняя команда?

— Родные стены помогают, но вы поймите, это плей-офф. Седьмой матч, проводим его в гостях. Ничего страшного в этом нет. Постараемся вернуться с победой, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.