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Жамнов — на вопрос о плане на седьмой матч: я вам что, гадалка? На СТС смотрите «Гадалку»

Жамнов — на вопрос о плане на седьмой матч: я вам что, гадалка? На СТС смотрите «Гадалку»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отказался делиться с журналистами планом на седьмую игру серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Она состоится 23 апреля в Уфе.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Можно ли говорить, что в седьмом матче попытаетесь не пропустить один-два гола?
— Я вам сейчас ничего не буду говорить, что мы попытаемся в седьмом матче. Вы вопросы такие задаёте. Я вам что, гадалка? На СТС там смотрите «Гадалку» (смеётся). Я вам сейчас ничего не скажу.

— Осознаёте такой момент, что «Салават» всё-таки больше домашняя команда?
— Родные стены помогают, но вы поймите, это плей-офф. Седьмой матч, проводим его в гостях. Ничего страшного в этом нет. Постараемся вернуться с победой, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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