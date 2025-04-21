Жамнов рассказал, что Вишневский проведёт седьмой матч с «Салаватом» на тренерском мостике

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что защитник Дмитрий Вишневский не примет участие в седьмом матче серии с «Салаватом Юлаевым», но окажется на тренерском мостике. Решающая встреча состоится 23 апреля в Уфе.
— Будет ли готов Вишневский принять участие в седьмом матче?
— Нет.
— Так же будет на тренерском мостике?
— Да.
— Игра получилась самой «низовой» в серии. С чем это связано?
— Вратари здорово стояли. Много было нервозности. Каждый боится ошибиться. В таких матчах нужно упрощать игру, играть от печки. Поэтому посмотрим. У нас есть время подготовиться к последней встрече, извлечь все нюансы, чтобы у нас всё было нормально в следующем матче.
— Отсутствие Беляева — это ротация или повреждение?
— Нет, это чисто ротация, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.