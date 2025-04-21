«Хреново». Защитник «Спартака» эмоционально прокомментировал поражение от «Салавата»

Защитник «Спартака» Егор Зайцев поделился эмоциями после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Как оцените матч? Что не получилось?

— Хреново. Что скажу? Плохой результат. Проиграли матч, который должны были выигрывать и по контролю шайбы, и по моментам, и по броскам, и по инициативе. Особенно в первом периоде надо было дело доделать. Но не получилось. Пропустили шайбу. В основное время забросили только одну. В овертайме мы пропустили первыми и проиграли.

— По вашему опыту, в седьмой игре что самое главное?

— Главное — не нервничать, играть в хоккей, в который мы умеем играть. Самое главное – делать правильные действия, как я и говорю всю серию. Делать правильные вещи в своей зоне. То есть креатив в атаке, но в обороне должно быть всё просто, чётко и надёжно.

— Получится у команды подойти к седьмому матчу с холодной головой?

— Будем работать над этим, — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Уфе.