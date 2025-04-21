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«Победителя не судят». Защитник «Спартака» рассказал, считает ли несправедливым исход игры

«Победителя не судят». Защитник «Спартака» рассказал, считает ли несправедливым исход игры
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Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал домашнее поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) в шестой встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

Проиграли второй матч подряд в овертайме...
— Давайте не будем до овертайма доводить. Всё просто. Какая разница — поражение в овертайме или в основное время? Это плей-офф, это уже другая история. Тут неважно, где именно ты проиграл — главное, что ты проиграл.

— Риск упустить преимущество при своих трибунах придавал ли нервозности?
— Да нет, хорошо начали играть, под нашу диктовку проходила игра. Я не знаю, почему сегодня всё так получилось. Разберём матч, посмотрим по сторонам. Тренерский штаб посмотрит ошибки, укажет на них, и мы будем исправлять их, чтобы в седьмой встрече не допустить их.

— Считаете ли вы результат несправедливым? Именно по результату.
— Победителя не судят. Поэтому я не буду говорить, справедливо или несправедливо. Нужно выходить и доказывать делом, а не говорить, справедливо или несправедливо, — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.

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