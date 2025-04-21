«Победителя не судят». Защитник «Спартака» рассказал, считает ли несправедливым исход игры

Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал домашнее поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) в шестой встрече серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Проиграли второй матч подряд в овертайме...

— Давайте не будем до овертайма доводить. Всё просто. Какая разница — поражение в овертайме или в основное время? Это плей-офф, это уже другая история. Тут неважно, где именно ты проиграл — главное, что ты проиграл.

— Риск упустить преимущество при своих трибунах придавал ли нервозности?

— Да нет, хорошо начали играть, под нашу диктовку проходила игра. Я не знаю, почему сегодня всё так получилось. Разберём матч, посмотрим по сторонам. Тренерский штаб посмотрит ошибки, укажет на них, и мы будем исправлять их, чтобы в седьмой встрече не допустить их.

— Считаете ли вы результат несправедливым? Именно по результату.

— Победителя не судят. Поэтому я не буду говорить, справедливо или несправедливо. Нужно выходить и доказывать делом, а не говорить, справедливо или несправедливо, — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.