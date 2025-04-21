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«Побудем с семьёй, вспомним про домашние проблемы». Егор Зайцев — о поражении в овертайме

«Побудем с семьёй, вспомним про домашние проблемы». Егор Зайцев — о поражении в овертайме
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Защитник «Спартака» Егор Зайцев поделился ожиданиями от седьмого матча серии с «Салаватом Юлаевым» в 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Сегодня, 21 апреля, красно-белые уступили уфимцам в шестой встрече серии (1:2 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Важный фактор, что седьмой матч на выезде или, наоборот, домашние трибуны не будут давить?
— Нет, конечно, домашние игры приятнее проводить — при своих болельщиках, при своих трибунах. Домашние матчи есть домашние матчи. Тут фактор гостевой игры — это немножко другая история.

— Может, как раз проще получится подойти к игре?
— Да проще к седьмому матчу не подойти. К нему нужно подойти просто ответственнее.

— Нужно разгрузиться не только физически, но и ментально?
— Мы сегодня не полетим никуда, мы останемся дома. Побудем с семьёй, вспомним про домашние проблемы. А завтра уже будем смотреть ошибки и в голове как раз анализировать, что нужно исправить, чтобы выиграть послезавтрашнюю встречу, — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» ничейный — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.

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