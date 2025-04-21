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Алексей Василевский поделился эмоциями от победного гола в овертайме матча со «Спартаком»

Алексей Василевский поделился эмоциями от победного гола в овертайме матча со «Спартаком»
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Хоккеист «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1 ОТ) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. На счету защитника уфимцев победный гол в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

— Какие чувства от победного гола?
— Радость. Сначала мы играли лучше соперника, мы заслужили победу. Единой командой вышли, нам некуда было отступать. Хорошо, что вернули серию домой.

— Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов отметил, что главным было терпеть.
— Да, это плей-офф. Тут надо терпеть и побеждать, — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.

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