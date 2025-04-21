Алексей Василевский поделился эмоциями от победного гола в овертайме матча со «Спартаком»
Поделиться
Хоккеист «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1 ОТ) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. На счету защитника уфимцев победный гол в овертайме.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5) 1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5) 1:2 Василевский – 74:21 (5x5)
— Какие чувства от победного гола?
— Радость. Сначала мы играли лучше соперника, мы заслужили победу. Единой командой вышли, нам некуда было отступать. Хорошо, что вернули серию домой.
— Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов отметил, что главным было терпеть.
— Да, это плей-офф. Тут надо терпеть и побеждать, — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2025
-
00:09
- 21 апреля 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:30
-
23:25
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:12
-
23:08
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:09
-
22:07
-
21:49
-
21:42
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
20:59