Алексей Василевский поделился эмоциями от победного гола в овертайме матча со «Спартаком»

Хоккеист «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1 ОТ) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. На счету защитника уфимцев победный гол в овертайме.

— Какие чувства от победного гола?

— Радость. Сначала мы играли лучше соперника, мы заслужили победу. Единой командой вышли, нам некуда было отступать. Хорошо, что вернули серию домой.

— Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов отметил, что главным было терпеть.

— Да, это плей-офф. Тут надо терпеть и побеждать, — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающий матч состоится 23 апреля в Уфе.