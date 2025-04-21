Нападающий «Салавата» раскрыл, что хоккеисты сказали друг другу перед овертаймом

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов, забросивший одну из шайб своей команды, высказался после победы над «Спартаком» (2:1 ОТ) в шестой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина.

— Нам было некуда отступать, мы отдали сегодня все силы. Горжусь ребятами, они молодцы. Теперь будем готовиться к седьмому матчу.

— Были какие-то разговоры перед овертаймом?

— Не было каких-то особых речей. Просто сказали, что верим в друг друга, что не боимся и идём вперёд.

— Перестраивались как-то из-за того, что Джош Ливо пропускал встречу?

— Ребята поняли, что ждать результата не от кого и нужно всё брать в свои руки. Поэтому мы сплотились, — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.