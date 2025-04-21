Нападающий «Салавата» раскрыл, что хоккеисты сказали друг другу перед овертаймом
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Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов, забросивший одну из шайб своей команды, высказался после победы над «Спартаком» (2:1 ОТ) в шестой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5) 1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5) 1:2 Василевский – 74:21 (5x5)
— Нам было некуда отступать, мы отдали сегодня все силы. Горжусь ребятами, они молодцы. Теперь будем готовиться к седьмому матчу.
— Были какие-то разговоры перед овертаймом?
— Не было каких-то особых речей. Просто сказали, что верим в друг друга, что не боимся и идём вперёд.
— Перестраивались как-то из-за того, что Джош Ливо пропускал встречу?
— Ребята поняли, что ждать результата не от кого и нужно всё брать в свои руки. Поэтому мы сплотились, — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
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