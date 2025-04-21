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Форвард «Салавата» Ефремов прокомментировал свой гол в ворота «Спартака»

Форвард «Салавата» Ефремов прокомментировал свой гол в ворота «Спартака»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов оценил свою шайбу, заброшенную в ворота «Спартака» (2:1 ОТ) в шестой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

— Есть мысли о седьмом матче?
— Наши болельщики лучшие! Нас ждёт интересный матч. В первом раунде мы смогли выиграть седьмую встречу. Мы будем делать всё, чтобы пройти дальше.

— Такой тяжёлый первый и третий период. Есть ли силы на седьмой матч?
— Найдём силы. Я в этом уверен. В своей шайбе я отмечу своих партнёров. Да, Никита Зоркин здорово вышел из зоны, из-под давления. Саша Чёрный хорошо бросил. На самом деле я на автомате поехал на ворота, не было мыслей меняться, — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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