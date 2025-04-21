Форвард «Салавата» Ефремов прокомментировал свой гол в ворота «Спартака»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов оценил свою шайбу, заброшенную в ворота «Спартака» (2:1 ОТ) в шестой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

— Есть мысли о седьмом матче?

— Наши болельщики лучшие! Нас ждёт интересный матч. В первом раунде мы смогли выиграть седьмую встречу. Мы будем делать всё, чтобы пройти дальше.

— Такой тяжёлый первый и третий период. Есть ли силы на седьмой матч?

— Найдём силы. Я в этом уверен. В своей шайбе я отмечу своих партнёров. Да, Никита Зоркин здорово вышел из зоны, из-под давления. Саша Чёрный хорошо бросил. На самом деле я на автомате поехал на ворота, не было мыслей меняться, — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.