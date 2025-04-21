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Автор победного гола «Спартаку» рассказал, связано ли его празднование с Овечкиным

Автор победного гола «Спартаку» рассказал, связано ли его празднование с Овечкиным
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский ответил на вопрос о праздновании победного гола в овертайме шестой встречи серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:1 ОТ) в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после его рекордной шайбы в НХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

— Отпраздновал гол в стиле Александра Овечкина?
— Если честно, я не хотел праздновать, как он (смеётся). Эмоции зашкаливали, поэтому так прыгнул.

— «Салават» уже выигрывал в этом плей-офф седьмой матч. У команды больше шансов на победу в решающей игре со «Спартаком»?
— Мы сыграем при своих болельщиках, на родной арене. Поэтому шансов у нас будет больше, — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Уфе.

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