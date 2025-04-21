Автор победного гола «Спартаку» рассказал, связано ли его празднование с Овечкиным

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский ответил на вопрос о праздновании победного гола в овертайме шестой встречи серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:1 ОТ) в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после его рекордной шайбы в НХЛ.
— Отпраздновал гол в стиле Александра Овечкина?
— Если честно, я не хотел праздновать, как он (смеётся). Эмоции зашкаливали, поэтому так прыгнул.
— «Салават» уже выигрывал в этом плей-офф седьмой матч. У команды больше шансов на победу в решающей игре со «Спартаком»?
— Мы сыграем при своих болельщиках, на родной арене. Поэтому шансов у нас будет больше, — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Уфе.
- 22 апреля 2025
-
00:09
- 21 апреля 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:30
-
23:25
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:12
-
23:08
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:09
-
22:07
-
21:49
-
21:42
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
20:59