Автор победного гола «Спартаку» рассказал, связано ли его празднование с Овечкиным

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский ответил на вопрос о праздновании победного гола в овертайме шестой встречи серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:1 ОТ) в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после его рекордной шайбы в НХЛ.

— Отпраздновал гол в стиле Александра Овечкина?

— Если честно, я не хотел праздновать, как он (смеётся). Эмоции зашкаливали, поэтому так прыгнул.

— «Салават» уже выигрывал в этом плей-офф седьмой матч. У команды больше шансов на победу в решающей игре со «Спартаком»?

— Мы сыграем при своих болельщиках, на родной арене. Поэтому шансов у нас будет больше, — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Счёт в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» сравнялся — 3-3. Решающая встреча состоится 23 апреля в Уфе.