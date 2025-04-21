Нападающий «Спартака» — о шестом матче с «Салаватом»: по счёту уступили, но не по игре

Нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев высказался о поражении от «Салавата Юлаева (1:2 ОТ, 3-3) в шестой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина.

«Готовились к этому матчу, как к седьмой игре. Общались с командой, что выходим только на победу при своих трибунах, при своих болельщиках обязательно нужно выигрывать и выходить в следующий раунд. К сожалению, уступили. По счёту уступили, но не по игре. Но я повторюсь. Седьмой матч впереди, он решит, кто дальше пойдёт», — передаёт слова Лукьянцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Решающий матч между командами пройдёт 23 апреля в Уфе. Победитель пары сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».