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Нападающий «Спартака» — о шестом матче с «Салаватом»: по счёту уступили, но не по игре

Нападающий «Спартака» — о шестом матче с «Салаватом»: по счёту уступили, но не по игре
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Нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев высказался о поражении от «Салавата Юлаева (1:2 ОТ, 3-3) в шестой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

«Готовились к этому матчу, как к седьмой игре. Общались с командой, что выходим только на победу при своих трибунах, при своих болельщиках обязательно нужно выигрывать и выходить в следующий раунд. К сожалению, уступили. По счёту уступили, но не по игре. Но я повторюсь. Седьмой матч впереди, он решит, кто дальше пойдёт», — передаёт слова Лукьянцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Решающий матч между командами пройдёт 23 апреля в Уфе. Победитель пары сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».

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