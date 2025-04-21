«Был поникший, очень расстроился». Форвард «Спартака» — об обидном поражении от «Салавата»

Нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев после поражения от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ, 3-3) рассказал о своих эмоциях.

— Сейчас, когда пришли в раздевалку, ребята были поникшие?

— Не могу сказать. Про себя могу сказать, что был поникший, что очень расстроился. Всё-таки у меня первый плей-офф. Я думаю, всякая команда хочет зайти подальше. Я думаю, вся команда хочет этого. Седьмая игра всё решит.

— Насколько психологически давит, что следующий матч будет не при своих трибунах?

— Я вообще в целом скажу, что седьмая игра для каждого хоккеиста — да, я думаю, и для каждого болельщика — это такой важный момент в жизни. Ничего страшного, будем готовиться. Мы уже играли там и побеждали в овертайме. Всё решится в седьмой встрече. Я думаю, всё будет хорошо для нашей стороны, — передаёт слова Лукьянцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.