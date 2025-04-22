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Фото: эмоции Александра Радулова после шестого матча серии «Локомотива» с «Авангардом»

Фото: эмоции Александра Радулова после шестого матча серии «Локомотива» с «Авангардом»
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Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов не скрывал эмоций после финального свистка в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с омским «Авангардом» (0:3). Он принял активное участие в возникшей потасовке, стараясь выместить свой гнев на белорусском форварде омичей Игоре Мартынове. Арбитрам встречи с трудом удалось разнять игроков и отправить их в раздевалки.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5)     2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5)     3:0 Буше – 59:15 (en)    

Счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» ничейный — 3-3. Решающая встреча состоится в среду, 23 апреля, в Ярославле.

В первом раунде «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.

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После финальной сирены между игроками «Авангарда» и «Локомотива» завязалась потасовка
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