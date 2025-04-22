Фото: эмоции Александра Радулова после шестого матча серии «Локомотива» с «Авангардом»

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов не скрывал эмоций после финального свистка в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с омским «Авангардом» (0:3). Он принял активное участие в возникшей потасовке, стараясь выместить свой гнев на белорусском форварде омичей Игоре Мартынове. Арбитрам встречи с трудом удалось разнять игроков и отправить их в раздевалки.

Счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» ничейный — 3-3. Решающая встреча состоится в среду, 23 апреля, в Ярославле.

В первом раунде «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.