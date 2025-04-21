Молодой форвард «Спартака» высказался о своём необычном голе «Салавату»

20-летний нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев оценил свою шайбу, заброшенную в ворота «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ, 3-3) в шестом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

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— Расскажите о своей шайбе.

— Там, получается, было вбрасывание. Партнёры по команде поборолись за шайбу, Мансуров хорошо выдал. Я сделал то, что должен был сделать, — бросить. Отскок, не отскок — это уже неважно. Забили гол. Но одного гола не хватило в сегодняшнем матче, чтобы пройти в следующий раунд. Нужно сделать так, чтобы в следующей игре забить больше и пропустить меньше.

— Для вас как для молодого хоккеиста седьмая игра — это самый важный матч в карьере? Вы этого ждали?

— Да, ждал. Да и в целом ждал плей-офф. Седьмая игра для меня, да и в принципе для каждого хоккеиста — это очень важно. Я слышал, что вторая пара, «Локомотив» — «Авангард», тоже будут играть седьмой матч. Думаю, и для них это очень важно, — передаёт слова Лукьянцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.