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Молодой форвард «Спартака» высказался о своём необычном голе «Салавату»

Молодой форвард «Спартака» высказался о своём необычном голе «Салавату»
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20-летний нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев оценил свою шайбу, заброшенную в ворота «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ, 3-3) в шестом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Чёрный, Зоркин) – 23:25 (5x5)     1:1 Лукьянцев (Мансуров, Мальцев) – 27:23 (5x5)     1:2 Василевский – 74:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

— Расскажите о своей шайбе.
— Там, получается, было вбрасывание. Партнёры по команде поборолись за шайбу, Мансуров хорошо выдал. Я сделал то, что должен был сделать, — бросить. Отскок, не отскок — это уже неважно. Забили гол. Но одного гола не хватило в сегодняшнем матче, чтобы пройти в следующий раунд. Нужно сделать так, чтобы в следующей игре забить больше и пропустить меньше.

— Для вас как для молодого хоккеиста седьмая игра — это самый важный матч в карьере? Вы этого ждали?
— Да, ждал. Да и в целом ждал плей-офф. Седьмая игра для меня, да и в принципе для каждого хоккеиста — это очень важно. Я слышал, что вторая пара, «Локомотив» — «Авангард», тоже будут играть седьмой матч. Думаю, и для них это очень важно, — передаёт слова Лукьянцева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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