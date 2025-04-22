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«Сиэтл» объявил об увольнении главного тренера

«Сиэтл» объявил об увольнении главного тренера
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«Сиэтл Кракен» объявил об отставке Дэна Байлсмы с должности главного тренера команды.

«Мы благодарим Дэна за преданность делу и ту энергию, которую он привнёс в нашу организацию за последние четыре года как на уровне НХЛ, так и в АХЛ. После тщательного анализа прошедшего сезона и наших ожиданий на следующий год и будущее в целом мы приняли трудное решение сменить направление в вопросе тренерского руководства. Дэн — замечательный человек и уважаемый тренер. Он сыграл важную роль в развитии многих наших молодых игроков и внёс большой вклад в ранние успехи «Коачелла Вэлли». Мы искренне желаем ему и его семье всего наилучшего», — приводит слова генерального менеджера Рона Фрэнсиса официальный сайт клуба.

Байлсма был назначен главным тренером «Сиэтла» 28 мая 2024 года. До этого он два сезона. возглавлял клуб АХЛ «Коачелла Вэлли Файрбёрдс».

«Сиэтл» по итогам регулярного чемпионата занял 13-е место Западной конференции, набрав 76 очков.

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