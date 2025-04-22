Панарин: если бы большинство «Рейнджерс» работало лучше, мы бы попали в плей-офф

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался об итогах сезона для команды.

«Сезон был тяжёлым. Если бы наше большинство работало лучше, мы бы попали в плей-офф», — приводит слова Панарина Sportsnet.ca.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков. Команда не попала в зону плей-офф.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 80 встречах, в которых записал в свой актив 37 голов и 52 результативные передачи при коэффициенте полезности «-9».