Игорь Шестёркин назвал причины неудачного сезона для «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин подвёл итоги регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги для команды.

«В какой-то момент в сезоне что-то сломалось, и всё пошло в другую сторону. Мы не справились с этим. Наверное, нам просто не хватило уверенности», — приводит слова Шестёркина Sportsnet.ca.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Команда не попала в зону плей-офф.

Шестёркин принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.