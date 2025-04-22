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Игорь Шестёркин назвал причины неудачного сезона для «Рейнджерс»

Игорь Шестёркин назвал причины неудачного сезона для «Рейнджерс»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин подвёл итоги регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги для команды.

«В какой-то момент в сезоне что-то сломалось, и всё пошло в другую сторону. Мы не справились с этим. Наверное, нам просто не хватило уверенности», — приводит слова Шестёркина Sportsnet.ca.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Команда не попала в зону плей-офф.

Шестёркин принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.

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