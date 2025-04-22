Александр Овечкин забил первый гол в плей-офф НХЛ — 2024/2025

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу «Вашингтона». В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин.

Всего в плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в 152 матчах, в которых забил 73 гола и сделал 69 результативных передач.

Напомним, «Вашингтон» выиграл Восточную конференцию, записав в свой актив 111 очков. «Монреаль», в свою очередь, занял восьмое место Восточной конференции, набрав 91 очко.