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Александр Овечкин забил первый гол в плей-офф НХЛ — 2024/2025

Александр Овечкин забил первый гол в плей-офф НХЛ — 2024/2025
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу «Вашингтона». В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин.

Всего в плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в 152 матчах, в которых забил 73 гола и сделал 69 результативных передач.

Напомним, «Вашингтон» выиграл Восточную конференцию, записав в свой актив 111 очков. «Монреаль», в свою очередь, занял восьмое место Восточной конференции, набрав 91 очко.

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