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Александр Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Александр Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода. Счёт 1:0 в пользу «Вашингтона».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)    

В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин сравнялся с Дино Сиссарелли и вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу голов в матчах плей-офф. Эта шайба стала для 39-летнего форварда 73-й в карьере в играх Кубка Стэнли.

Напомним, «Вашингтон» выиграл Восточную конференцию, записав в свой актив 111 очков. «Монреаль», в свою очередь, занял восьмое место Восточной конференции, набрав 91 очко.

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