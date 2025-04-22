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Овечкин обошёл Малкина по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Овечкин обошёл Малкина по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу «Вашингтона». Единственную на данный момент шайбу в матче забросил российский нападающий Александр Овечкин.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09    

Овечкин забросил свою 29-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф, обойдя Евгения Малкина и Дени Потвена (у обоих по 28), и сравнялся с Марио Лемье и теперь делит с ним седьмое место в истории НХЛ по этому показателю.

Всего в плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в 152 матчах, в которых забил 73 гола и сделал 69 результативных передач.

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