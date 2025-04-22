Овечкин обошёл Малкина по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу «Вашингтона». Единственную на данный момент шайбу в матче забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Овечкин забросил свою 29-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф, обойдя Евгения Малкина и Дени Потвена (у обоих по 28), и сравнялся с Марио Лемье и теперь делит с ним седьмое место в истории НХЛ по этому показателю.

Всего в плей-офф НХЛ Овечкин принял участие в 152 матчах, в которых забил 73 гола и сделал 69 результативных передач.