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Овечкин обошёл четырёх хоккеистов по матчам в плей-офф НХЛ

Овечкин обошёл четырёх хоккеистов по матчам в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 152-й в плей-офф НХЛ.

По этому показателю Овечкин обошёл Жан-Ги Тальбо, Петера Форсберга, Данкана Кита и Ондржея Палата и вышел на 95-е место. В этой встрече Овечкин забил гол, который стал для него 73-м в карьере в плей-офф НХЛ.

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