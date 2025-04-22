Овечкин обошёл четырёх хоккеистов по матчам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 152-й в плей-офф НХЛ.

По этому показателю Овечкин обошёл Жан-Ги Тальбо, Петера Форсберга, Данкана Кита и Ондржея Палата и вышел на 95-е место. В этой встрече Овечкин забил гол, который стал для него 73-м в карьере в плей-офф НХЛ.