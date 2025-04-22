Видео первой шайбы Овечкина в нынешнем сезоне Кубка Стэнли

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:0 в пользу «Вашингтона». Одну из шайб в матче забросил российский нападающий Александр Овечкин. Результативными передачами отметились Том Уилсон и Дилан Строум. Отметим, также на счету Овечкина результативная передача.

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Для Овечкина этот гол стал 73-м в карьере в плей-офф. Также на его счету 70 результативных передач в 152 играх.