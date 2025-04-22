Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин — третий игрок в истории «Вашингтона», забивший в плей-офф в возрасте 39+ лет

Овечкин — третий игрок в истории «Вашингтона», забивший в плей-офф в возрасте 39+ лет
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Вашингтона». В составе столичного клуба один из голов забил российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача.

Овечкин (39 лет и 216 дней) стал третьим игроком в истории «Вашингтона», забросившим шайбу в плей-офф НХЛ в возрасте 39+ лет. Ранее это удавалось Майку Кнублу (39 лет и 301 день) и Сергею Фёдорову (39 лет и 136 дней).

Материалы по теме
Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Календарь плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android