Овечкин — третий игрок в истории «Вашингтона», забивший в плей-офф в возрасте 39+ лет

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Вашингтона». В составе столичного клуба один из голов забил российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача.

Овечкин (39 лет и 216 дней) стал третьим игроком в истории «Вашингтона», забросившим шайбу в плей-офф НХЛ в возрасте 39+ лет. Ранее это удавалось Майку Кнублу (39 лет и 301 день) и Сергею Фёдорову (39 лет и 136 дней).