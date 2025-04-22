«Виннипег» удвоил преимущество в серии с «Сент-Луисом». У Бучневича — передача

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились канадский форвард Марк Шайфли и американский нападающий Кайл Коннор.

У «Сент-Луиса» единственный гол забил американский форвард Джимми Снаггеруд. На счету российского нападающего Павла Бучневича результативная передача.

Третий матч серии между командами состоится в Сент-Луисе уже 25 апреля, начало встречи в 04:30 по московскому времени.