«Виннипег» удвоил преимущество в серии с «Сент-Луисом». У Бучневича — передача
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Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шайфли (Демело) – 16:32 1:1 Снаггеруд (Бучневич, Фаулер) – 19:58 (pp) 2:1 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 41:43
В составе победителей заброшенными шайбами отличились канадский форвард Марк Шайфли и американский нападающий Кайл Коннор.
У «Сент-Луиса» единственный гол забил американский форвард Джимми Снаггеруд. На счету российского нападающего Павла Бучневича результативная передача.
Третий матч серии между командами состоится в Сент-Луисе уже 25 апреля, начало встречи в 04:30 по московскому времени.
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